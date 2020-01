Veliki derbi v Coloradu Sportal V hokejski ligi NHL hokejisti moštva Avalanche doma v Denverju v Coloradu pričakujejo branilce naslova prvakov St. Louis Blues. To bo spopad prve in druge ekipe zahodne konference. Lanski porpdrvaki Boston Bruins, trenutno drugo najmočnejše moštvo lige, gostijo Columbus Blue Jackets, New York Islanders, tretja ekipa lige, New Jersey Devils, … V noči na petek bo odigranih 12 tekem.

