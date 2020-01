Olimpija se je utrdila v vodstvu, Jeseničani niso dopustili gola, rekord v Avstriji SiOL.net Moštva v Alpski ligi so v četrtek lovila prve točke v letu 2020. Slovenska predstavnika sta v novo leto vstopila s polnim izkupičkom. Hokejisti HK SŽ Olimpije so se v derbiju kroga udarili z Rittnom in ga premagali s 4:3. Italijani so padli na tretje mesto, na drugem je podprvak Pustertal, ki za Ljubljančani zaostaja pet točk. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so gostovali v Italiji in s 3:0 zmagali p...

