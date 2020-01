Dve zasedbi na novogoriškem odru združili v “New swing orkester” Primorske novice Nova Gorica je v novo leto vstopila z novo krščenim New swing orkestrom. Ljubitelji glasbe so se lahko na prvi večer v novem letu v družbi mladih in izkušenih glasbenikov sprehodili od klasične glasbe do črnskih duhovnih melodij.

Sorodno

Oglasi