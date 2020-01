Na kvalifikacijski zaletni rampi v Innsbrucku vsi trije bratje Prevc Sportal Po Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu smučarske skakalce danes čaka tretja postaja novoletne skakalne turneje. Kvalifikacije v Innsbrucku se bodo začele ob 14. uri, trening pa bo na sporedu že ob 11.15. Na zaletni rampi bo šest Slovencev: vsi trije bratje Prevc, poleg Petra in Domna tudi Cene Prevc, ki je nadomestil Tilna Bartola, Rok Justin, Timi Zajc in Anže Lanišek. Tekma na skakalnici Bergisel bo na sporedu jutri, 4. januarja 2019.

