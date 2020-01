V naravnem parku na Hrvaškem krivolovci pokončali izjemno redki ptici 24ur.com Iz okoljevarstvenega združenja Biom so sporočili, da so med letom čez Hrvaško umrle štiri izjemno redke ptice, in sicer klavžarji oziroma grivasti ibisi, ki so bili del evropskega projekta vnovičnega uvajanja izginulih živalskih vrst v naravo. Najmanj dve ptici sta bili žrtvi krivolovcev v naravnem parku Vransko jezero v bližini Zadra.

