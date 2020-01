Našli čez praznike odtujeno tovorno vozilo Dnevnik Policija je preklicala iskanje belega tovornega vozila Renault Master, z registrsko oznako MB BZ-124, ki je bil odtujen med torkom in četrtkom. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so vozilo našli. sta

