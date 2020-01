Vrhunec gripe pričakujejo konec januarja Primorske novice V Sloveniji so od konca septembra potrdili okoli 220 primerov gripe, testirali so sicer več ljudi z okužbo dihal, vendar so gripo potrdili samo pri osmih odstotkih testiranih, so pojasnili na NIJZ. Podatki sosednjih in tudi ostalih evropskih držav kažejo, da vrhunca sezone ne bo pred koncem januarja.

