V teh prazničnih dneh je po spletu zaokrožil dokaj kratek posnetek papeževega kroženja med ljudmi, pri čemer ga je ena od vernic, ki je stala pri ograji, zagrabila za roko in ga kar ni hotela izpustiti (glej VIDEO). Papež je v afektu udaril po njeni roki in se ves namrščen odpravil stran. Videti je bil zelo jesen in slabe volje. Kasneje se je za nastalo situacijo javno opravičil.