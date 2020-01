Na območju Kupljenika pri Bledu planinka zdrsnila v globino in umrla Dnevnik Na območju Kupljenika v okolici Bleda se je danes opoldan smrtno ponesrečila planinka. “Umrla je pri vračanju z razgledne točke Babji zob. Okoliščine kažejo na zdrs na spolzki podlagi in padec v globino,” so sporočili s policijske uprave Kranj, kjer...

