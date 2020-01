V Dobriši vasi trčila vlak in osebno vozilo, poškodovanih ni bilo Dnevnik Danes dopoldne, nekaj pred 11. uro, je na železniškem prehodu v Dobriši vasi v občini Žalec, potniški vlak trčil v osebno vozilo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, osebno vozilo pa je bilo uničeno, so sporočili z Uprave RS za zaščito in

