Zlatan Ibrahimović poskrbel za norišnico v Milanu #video SiOL.net Zlatan Ibrahimović se je včeraj prvič predstavil navijačem nogometnega velikana Milana, ki je v hudi rezultatski krizi. Pristaši sedemkratnega evropskega in 18-kratnega italijanskega prvaka, ki je zadnjo pomembno lovoriko osvojil prav z njim v moštvu, so ga pričakali kot mesijo. Prepričani so, da jih lahko, čeprav je star že 38 let, izvleče iz krize. "Naredil bom vse, da mi to uspe," je sporočil švedski super zvezdnik.

