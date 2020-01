Trump: Tega nismo storili, da bi začeli vojno, ampak da bi vojno končali 24ur.com Po ameriškem zračnem napadu, v katerem so ubili generala Kasema Solejmanija, so mnenja znotraj ZDA razdeljena, saj republikanci ukaz Trumpa malodane častijo, medtem ko demokrati svarijo pred posledicami in dejstvom, da kongres ni avtoriziral napada. Trump je v prvem odzivu pred mediji dejal, da so napad izvedli, da bi vojno končali in ne, da bi jo začeli.

