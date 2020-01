V Škocjanu zasegli več kot 400 petard Primorske novice Minule praznične dni so domačini policiste večkrat klicali zaradi objestnega metanja petard. V okolici Kopra so po klicu občanov zalotili 14-letnico in zasegli 447 petard. Ugotavljajo še, kdo vse je z njo metal petarde na cesto. Zaradi metanja petard globa čaka tudi 19-letnega Italijana.

