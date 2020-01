Z novim letom se je povišala minimalna plača, ki jo morajo izplačati delodajalci. Na 700 evrov. Bruto to pomeni 940,58 evrov. Spremenjena je tudi opredelitev minimalne plače v prid zaposlenim. Po novem so iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki in plačila za delovno in poslovno uspešnost. Za delodajalce to pomeni, da se bodo povišali zneski doplačil do minimalne plače in stroški za delo, za zaposle ...