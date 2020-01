Francozi, Japonci in Argentinci začeli z zmagami Sportal Drugi dan novoustanovljenega ekipnega teniškega pokala ATP so v svojem prvem dvoboju do zmag prišle Francija, Japonska in Argentina. Francozi so v skupini A z 2:1 v zmagah ugnali Čilence, Japonci so v skupini B s 3:0 nadigrali Urugvajce, Argentinci pa so v skupini E z 2:1 premagala Poljake.

