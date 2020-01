Glas za Dončića: Real Madrid potrkal na čustva navijačev #video Sportal Kampanji za glasovanje za Luko Dončića v izboru košarkarjev na prestižni tekmi NBA All-Star so se pridružili tudi v košarkarskem klubu Real Madrid, kjer je Dončić preživel šest plodnih let. Na čustva navijačev so pritisnili z videom, ki se sprehodi skozi vrhunce Dončićeve kariere v dresu kraljevega kluba.

