Washington, 4. januarja - Angleški spolno nevtralni osebni zaimek they, ki označuje tretjo osebo množine, je po izboru ameriških jezikoslovcev postal beseda desetletja. V angleščini beseda they oz. v prevodu oni ni spolno določljiva, medtem ko imamo v slovenščini tri različice besede. Za laskavi naslov sta se med drugim potegovali še besedi podnebje in meme.