Slovenca razkurila Benečane: po mestu sta se sprehajala z orjaškima ptičema (VIDEO) Reporter Po ulicah Benetk sta se v četrtek sprehajala neobičajna obiskovalca. Gre za nanduja Nandeta in Nino, ki sta ju na ogled mesta v laguni pripeljala njuna slovenska lastnika. Med turisti in prebivalci mesta sta sprožila presenečene odzive, številni so poklic

Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Mitja Lesjak

Danilo Türk

Borut Pahor