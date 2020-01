Olimpija kot prva v končnico Alpske lige, Jeseničani nadaljevali zmagovito Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali prvo domačo tekmo leta 2020, v Tivoliju so s 6:2 premagali drugo ekipo Dunaja, moštvo z dna lestvice, se z osmo zaporedno zmago še utrdili v vodstvu Alpske lige in si kot prvi že zagotovili napredovanje v izločilne boje. Jeseničani so premagali Sterzing. To je bila tretja zaporedna zmaga železarjev, ki so na 12. mestu, do želenega šestega jih loči šest točk.

