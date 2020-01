Seizmografi v bližini Črnomlja zabeležili potresni sunek magnitude 1,4 24ur.com Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Arsa so v bližini Vinice pri Črnomlju, 84 jugovzhodno od Ljubljane, zabeležili potresni sunek z magnitudo 1,4. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice in okoliških krajev.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor

Anže Kopitar

Andrej Šiško