Okrogle obletnice v letu 2020 Gorenjski glas V letu 2020 bomo obeležili več pomembnih obletnic. Za predstavitev v tej časopisni galeriji smo jih izbrali pet, tri stoletnice in dve tridesetletnici. Sto let bo minilo od koroškega plebiscita, rapalske pogodbe in smrti feldmaršala Borojevića,...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Anže Kopitar

Borut Pahor

Žan Kranjec