V Italiji je domnevno pijan voznik zapeljal v množico, umrlo naj bi šest nemških turistov Reporter V Italiji je ponoči prišlo do hude prometne nesreče. Na Južnem Tirolskem je domnevno pijan voznik zapeljal v skupino ljudi in ubil šest oseb, šlo naj bi za mlade nemške turiste. Enajst ljudi je bilo poškodovanih. Voznika so policisti aretirali in je v bol

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Avstrija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Mitja Lesjak

Matjaž Mlakar

Anže Kopitar