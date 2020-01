»V letu 2020 bom živel bolj zdravo in shujšal«: kako začeti? Študent Veliko ljudi si ob novem letu zada novoletne zaobljube, a jih opustijo že takoj, ko ne vidijo takojšnjih rezultatov. In tako je tudi z eno najpogostejših zaobljub: »jedel bom bolj zdravo in se več gibal ter izgubil odvečne kilograme.« Ampak kako začeti? Zadaj si cilje na dolgi rok Za uresničitev novoletnih zaobljub imaš celo leto. [...] Prispevek »V letu 2020 bom živel bolj zdravo in shujšal«: kak ...

Oglasi