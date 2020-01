Trije člani Nirvane na dobrodelnem koncertu v Los Angelesu 24ur.com Trije člani nekdaj kultne skupine Nirvane - Dave Grohl, Krist Novoselic in Pat Smear, so se združili za nastop na letnem dobrodelnem koncertu organizacije The Art of Elysium. 'Padlo' pa je kar pet Nirvaninih pesmi.

