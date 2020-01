Vandali tokrat kar požagali kip Zlatana Ibrahimovića 24ur.com Neznanci so se ponoči v Malmöju znova spravili na bronasti kip švedskega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića. To je bil že tretji napad v zadnjem času. Tokrat so vandali kip nad gležnji kar odžagali.

