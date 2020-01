Eden od vsega štirih Slovencev, ki so nosili ta laskavi naziv Sportal Najhitrejši Slovenec. Le štirje so bili, ki so se od leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država, ponašali s tem laskavim nazivom. Eden od njih je Urban Acman, nekdanji slovenski rekorder v teku na 100 metrov, ki je danes zaposlen v javni upravi, predsednik Bob zveze Slovenije in tudi avtomobilski novinar.

