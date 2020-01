Slovenka leta 2019 je Ninna Kozorog 24ur.com Bralci revije Zarja/Jana so za Slovenko leta 2019 izbrali zdravnico in humanitarko ter predsednico društva Humanitarček Ninno Kozorog. "Ninna vedno, vedno poskrbi, da ljudje ohranijo svoje dostojanstvo," so zapisali organizatorji.

