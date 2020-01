Dosje Leben. Kaj se v resnici dogaja med vladnim kabinetom in bivšim ministrom: Leben bi rad, Črnčec Pozareport.si Lebnova zaposlitev v Savi, kasneje pa pri Jocu Pečečniku, tudi dokazuje, da je bil Leben dejansko ves čas varovanec velikega kapitala, čeprav se je sam predstavljal za tistega, ki se bori za čisto okolje in proti brutalnemu kapitalu. Med drugim si je - zaradi potreb svojega imidža, kot borca za okolje - tudi dokazano izmislil, da mu zaradi Petišovcev in frakcinga grozijo grdi kapitalski krogi iz ...

