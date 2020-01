Praznik svetih treh kraljev za katoličane in evangeličane Reporter Katoličani in evangeličani bodo danes obeležili praznik Gospodovega razglašenja, ki je imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Jeruzalem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik

