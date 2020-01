Drogiran in brez vozniške bežal pred policisti SiOL.net Ljubljanski policisti so želeli v nedeljo dopoldne v Mostah ustaviti voznika avtomobila, ki pa se ni zmenil za navodila policistov. Po trčenju v parkirano vozilo je zapeljal v slepo ulico, kjer so ga policisti prijeli. Izkazalo se je, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Marjan Šarec

Luka Dončić

Borut Pahor

Domen Prevc