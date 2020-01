Zaostritev: od leta 2022 vsi novi modeli vozil z naprednimi varnostnimi sistemi 24ur.com V Evropski komisiji so prepričani, da bi unija morala storiti vse, kar je v njeni moči, da bi zmanjšala število nesreč in poškodb v cestnem prometu. Na seznamu je skupno 30 varnostnih sistemov – med njimi opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, uravnavanje hitrosti, blokirna naprava v primeru uživanja alkohola, …

