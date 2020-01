Predor Karavanke zaprt za tovorna vozila, nastajajo zastoji 24ur.com Vožnja skozi predor Karavanke za tovorna vozila ni mogoča. Plato Karavanke, kjer se opravljajo meritve s senzorji, in bencinski servis Hrušica, sta že polna tovornih vozil, so sporočili iz PU Kranj. Zaradi praznika v Avstriji do 22. ure velja odredba o ureditvi prometa.

