Zavarovalna skupina Sava, ki je v preteklem triletnem obdobju rasla organsko in s prevzemi, je za obdobje 2020-2022 pripravila novo strategijo. Ta nadaljuje začrtano smer, ključne usmeritve pa so digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, IT-transformacija ter rast s prevzemi. V kratkem bo zaključila prevzem NLB Vite.