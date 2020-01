Mariborski policisti prijeli krivce za sobotni požar v Lisičkinem brlogu Lokalec.si Mariborski policisti so odvzeli prostost trem mlajšim moškim, ki jih utemeljeno sumijo, da naj bi bili odgovorni za požar v lesenem gostinskem objektu na Mariborskem Pohorju, ki je v noči na soboto povsem uničil objekt in še tri sosednje. Za zdaj še preiskujejo, ali je bil ogenj podtaknjen namerno ali zaradi neodgovornega ravnanja. Kot so […]

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Goran Dragić

Hilda Tovšak

Marjan Šarec