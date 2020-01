Povzročitelju tragične prometne nesreče na Dunajski sedem let in osem mesecev zapora SiOL.net Ljubljansko okrožno sodišče je danes Jana Korošca, ki je 8. marca lani v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva pešca, nepravnomočno obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora in ter mu za dve leti prepovedalo vožnjo. Tožilstvo je zanj zahtevalo devet let zapora, odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje.

