V požaru v hospicu na Poljskem štirje mrtvi, poškodovana tudi policista 24ur.com V hospicu v kraju Chojnice na zahodu Poljske je izbruhnil požar, v katerem so umrli štirje ljudje, 24 je bilo poškodovanih. Požar so pogasili, prve ugotovitve pa kažejo, da je okoli 3. ure izbruhnil v eni od sob in da bi ga lahko povzročila cigareta.

