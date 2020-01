Pri 32-letniku v Poljčanah našli skoraj dva kilograma konoplje Dnevnik Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v petek med hišno preiskavo pri 32-letniku iz območja občine Poljčane, ki so jo opravili na podlagi odredbe mariborskega okrajnega sodišča, našli okoli 1,8 kilograma konoplje in naboje za orožje....

