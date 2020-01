Za varnost na Rogli in v Kranjski Gori skrbita tudi hrvaška policista 24ur.com Prvi teden po novoletnih praznikih velika večina izkoristi za uživanje na snežnih strminah. Na naših smučiščih je bilo tudi veliko hrvaških ljubiteljev smučanja, saj imajo šolske počitnice in so tako izkoristili prosti čas za obisk slovenskih smučišč. Varnost na smučišču je bistvenega pomena in za njo že vrsto let v sodelovanju s slovenskimi kolegi pomagata skrbeti hrvaška policista.

