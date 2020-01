Sanje in poštenost, to je ključ do uspeha Delo Uspešna modna oblikovalka Maja Štamol Droljc je svoje mladostniške sanje uresničila z vztrajnostjo, trdim delom in poštenim odnosom do strank in sodelavcev.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Huawei Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Igor Bavčar

Peter Prevc

Borut Pahor

Domen Prevc