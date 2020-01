Za smrt otroka bo Ikea plačala 41 milijonov evrov 24ur.com Ikea in družina dvoletnika, ki je pred skoraj tremi leti umrl zaradi prevrnjenega predalnika, so se pogodili. "Čeprav nobena poravnava ne more spremeniti tragičnih dogodkov zaradi katerih smo tukaj, smo zaradi družine in vseh vpletenih hvaležni, da smo rešili ta spor," so sporočili iz Ikee.

