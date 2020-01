Menjava v vrhu metliške Kolpe Dnevnik Dolgoletnega predsednika uprave in generalnega direktorja metliške Kolpe, enega vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi, Mirjana Kulovca bo sredi januarja zamenjal Borut Šterbenc, Kulovčev namestnik in Kolpin...

