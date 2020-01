Elektronskega bolniškega lista še ne izdajajo posamezni koncesionarji Primorske novice Elektronski bolniški list po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izdaja okoli 90 odstotkov izvajalcev zdravstvenih storitev. Večinoma v rešitve niso vključeni le še posamični izvajalci s koncesijo in eno ambulanto, zato bodo do njih pristopile območne enote ZZZS in jim pomagale pri uvedbi, so pojasnili na ZZZS.

