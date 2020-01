Letos dva primera ošpic, verjetno povezana z izbruhom v kranjski regiji 24ur.com V začetku letošnjega leta so na Nacionalnem inštitut za javno zdravje zabeležili dva primera ošpic pri odraslih osebah. Oba sta predvidoma povezana z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel novembra lani. Skupno so lani zabeležili 48 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Igor Bavčar

Domen Prevc

Peter Prevc

Goran Dragić