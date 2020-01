Uganete, kam so bili uprti vsi pogledi na podelitvi zlatih globusov? Večer Ene zvezdnice imajo karizmo. Druge dekolte. Tretje pa kar oboje. Bilo je na minuli 77. podelitvi zlatih globusov, ko je postalo jasno, da si je ena od filmskih zvezdnic na vsak način želela zagotoviti pozornost. In brez dvoma ji je uspelo. Salma Hayek je prikorakala na rdečo preprogo v čudoviti modro-beli kreaciji, katere osrednja točka je bil, milo rečeno, megalomanski dekolte, iz katerega je njeno obilno oprsje kar prekipevalo. 53-letna Salma ga je nosila suvereno in dokazala, da je še vedno ena najbolj zaželenih žensk na svetu.

