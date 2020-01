Samsung Galaxy A71 in Galaxy A51: štiri kamere, brezkončni O-zaslon in zmogljiva baterija City Magazine Družini pametnih telefonov Samsung Galaxy A sta se pridružila najnovejša člana, Galaxy A71 in Galaxy A51, ki sta zasnovana tako, da vključujeta najnovejše inovacije ter uporabnikom nudita izjemne izkušnje.

Oglasi Omenjeni Samsung Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Zlatko Zahovič

Igor Bavčar

Domen Prevc