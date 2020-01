Smučarska zveza s torto za Lampičevo, Šimenca in skakalce Ekipa Za smučarskimi skakalci in tekači je novoletna turneja, ki je posebej razveselila najboljšo slovensko smučarsko tekačico ta čas Anamarijo Lampič, ki je zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje. Med skakalci pa sta se med deset na novoletni turneji prebila Domen in Peter Prevc. Smučarska zveza jim je danes pripravila sprejem s torto.



