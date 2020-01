Sanacija zadrževalnika Vogršček bo stekla v mesecu dni RTV Slovenija Sanacijska dela na pregradi zadrževalnika Vogšček se bodo lahko začela že v mesecu dni, čakajo zgolj še na gradbeno dovoljenje. Obnovo so vse od leta 2007, ko je pregrada začela puščati in so morali znižati nivo vode, napovedovali številni ministri.

