V EU poziv Turčiji, naj se ne vmešava v Libiji Dnevnik Zunanji ministri Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije ter visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell so danes v Bruslju v skupni izjavi pozvali k takojšnji ustavitvi sovražnosti in opozorili pred "zunanjim vmešavanjem" v Libiji....

