Brez odojka ni pravega pravoslavnega božiča #video SiOL.net Trinajst dni po katolikih in evangeličanih božič danes praznujejo pravoslavni verniki. Ob polnoči se je končal tudi šesttedenski post in začelo se je praznovanje, na katerem ne manjka pijače in jedače.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Borut Pahor

Karl Erjavec

Zlatko Zahovič