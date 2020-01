Telemach z lastno sončno elektrarno do vsaj 20-odstotne samooskrbnosti z elektriko Energetika.NET GEN-I je na na več kot 3.000 kvadratnih metrov veliki strehi upravne stavbe podjetja Telemach postavil sončno fotonapetostno elektrarno, katere priključna moč znaša 242,48 kWp, letna proizvodnja pa je ocenjena na 254.100 kWh, so včeraj sporočili iz Telemacha. V omenjenem podjetju pravijo, da bodo z elektrarno »skrbeli za lastne potrebe po energiji in prispevali svoj del k razvoju krožnega gospodarstva«.

